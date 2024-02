Sessantacinque anni di Amore: Nozze di Platino per i coniuge Lentini

Il prossimo mercoledì 7 febbraio sarà un giorno speciale per la coppia favarese composta da Michele Lentini, 85 anni, e Teresa Patti, 83 anni, che festeggeranno sessantacinque anni di vita insieme. La storia d’amore di Michele e Teresa ha radici profonde che si intrecciano tra la Sicilia e la Germania. Giovanissimo, Michele si trasferì in Germania, e dopo tanti anni, il destino giocò a loro favore quando, grazie a uno zio, si conobbero. Il primo approccio segnò l’inizio di una storia destinata a durare nel tempo.



Dopo un anno di fidanzamento a distanza, Michele e Teresa pronunciarono il loro “Sì” il 7 febbraio 1959, nella suggestiva cornice della chiesa Madre di Favara. Subito dopo le nozze, Michele ripartì per la Germania, mentre Teresa trascorse un anno da sola a Favara. L’amore trascinò Teresa oltre i confini, e un anno dopo il matrimonio, prese il treno per raggiungere suo marito in Germania. All’arrivo alla stazione di Dillingen, Michele la accolse con una bicicletta, segnando l’inizio di un capitolo speciale della loro vita. La coppia ha vissuto momenti indimenticabili, dando vita a una famiglia di quattro figlie femmine: Franca, Teresa, Silvia e Michela. Nel corso degli anni, sono diventati nonni di dieci nipoti e pronipoti di undici bambini, creando un legame familiare forte e duraturo.



Mercoledì, Michele e Teresa rinnoveranno il loro impegno, celebrando sessantacinque anni di amore, comprensione e condivisione. Un traguardo che diventa un esempio di longevità e amore duraturo per tutti.