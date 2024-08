Settima serata oggi rassegna teatrale Premio Vigata

Settima serata oggi dalle 21,30 in piazza Kennedy a Porto Empedocle, per la rassegna teatrale “Premio Vigata Andrea Camilleri”. Organizzata dall’associazione Terra di Vigata, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, della Regione Siciliana e dell’Enel, vedrà la neonata compagnia “72 gradi Est” portare in scena alle 21,30 in piazza Kennedy “Naufraghi, Elì Elì Lemà Sabactanì”. Il frutto di un laboratorio che ha impegnato i partecipanti da ottobre 2023 ad oggi. Un Laboratorio sulla “Verità dell’Attore” giunto al suo secondo anno e fortemente voluto dal sindaco Martello e dall’amministrazione, tenutosi nei locali della Torre di Carlo V. Un laboratorio con circa trenta partecipanti che per dare continuità all’attività si è anche costituito in Aps dal significativo nome di “72 gradi Est” che è l’esatta posizione che indica la bussola quando dalla Torre di Porto Empedocle si punta il Caos e la casa di Pirandello. Come dire la direzione da cui si proviene alla quale si guarda da quella che è la “casa” di Camilleri.



Lo spettacolo è il frutto di ore e ore di laboratorio che come tutti i laboratori di Giovanni Volpe parte dalla realtà, dalla contemporaneità, per portare poi sulla scena riflessioni e rimandi che possano restituire al pubblico uno spaccato delle loro vite. un spettacolo teatrale di impegno sociale e civile, uno spettacolo anche musicale e di teatro danza ad azioni mimiche e a quadri scenici. In scena 20 attori/mimi e uno schieramento di luci e audio da concerto rock. La trama: è notte, su una non meglio precisata battigia di una costa del Mediterraneo, sfiniti, si accasciano una serie di naufraghi stremati da un viaggio a dir poco pauroso. Sembrano dei “normalissimi” naufraghi ma presto si scoprirà che in realtà sono Gesù Cristo, i suoi apostoli e seguaci, Maria sua madre e persino i profeti Isaia ed Elia, nonché un clochard, una donna “testimone dello scandalo” e una sorta di “erede di Pietro” che farà da Caronte e tramite tra il racconto in scena e il pubblico. Gli episodi evangelici dalla nascita alla resurrezione di Cristo, sebbene per squarci e in sintesi, saranno l’occasione per leggere questi tempi che hanno reso il mediterraneo un cimitero di disperati e lo spettro della guerra una reale paura di ritorno. Lo spettacolo è stato scritto da Giovanni Volpe che ha attinto non solo ai Vangeli ma ha anche riletto e adattato scritti di teologi, scrittori, giornalisti e sociologi contemporanei quali Vito Mancuso, Don Tonino Bello, Pier Paolo Pasolini, Marguerite Yourcenar, Gilbert Cesbron, Monsignor Ancel, Pier Francesco Diliberto, Umberto Galimberti. Appuntamento dunque questa sera alle 21,30, fruendo delle 198 sedie autorizzate dalla Questura per motivi di sicurezza pubblica. Lo spettacolo sarà ovviamente gratuito e fruibile anche stando in piedi o dotandosi di sedie portate da casa.