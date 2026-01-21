Settimana della Memoria 2026: Favara ricorda Calogero Marrone e la Shoah

Dopo un intenso lavoro di programmazione condivisa, prende forma a Favara la Settimana della Memoria 2026, promossa dalla Fondazione Calogero Marrone in collaborazione con ANPI, Comune di Favara e con il coinvolgimento attivo di tutte le scuole del territorio. Nonostante le difficoltà legate alla chiusura degli istituti scolastici per l’emergenza ciclone, il programma si presenta ricco e articolato. Sono previste proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, incontri formativi, mostre fotografiche, docufilm e momenti di confronto, con il contributo degli studenti di ogni ordine e grado. Centrale, come sempre, la giornata del 27 gennaio, dedicata alla riflessione e alla memoria della Shoah.

«Quest’anno – spiega il presidente della Fondazione, Antonio Palumbo – abbiamo costruito iniziative con le scuole e perle scuole, pensando sia agli studenti più piccoli sia ai più grandi. Una scelta culturale che tiene insieme innovazione e tradizione, rispondendo alle esigenze dei ragazzi e al dialogo con i docenti. L’obiettivo resta la promozione della legalità e di una memoria attiva, capace di parlare anche al presente». Il tema scelto per questa edizione è “Resistere ieri e oggi”. «Ricordare la Shoah e l’eroismo di Calogero Marrone – sottolinea il vicepresidente Rosario Manganella – significa interrogarsi sulle responsabilità del nostro tempo e compiere scelte chiare a favore della pace e della democrazia».

La Settimana della Memoria prenderà il via il 22 gennaio con l’inaugurazione della mostra fotografica “I volti dei lager”. Il 23 gennaio sarà proiettato il docufilm “Da Favara a Dachau: viaggio nei luoghi di Calogero Marrone”, alla presenza del regista Salvatore Giglia e della guida turistica Petra Johanna Vitadamo, che opera proprio nel campo di concentramento di Dachau.

Il 26 gennaio sarà dedicato al cinema, con la proiezione di un film di Claudio Bisio, pensato per avvicinare anche i più piccoli al tema della Shoah. Il 27 gennaio spazio al confronto tra scuole, territorio e istituzioni. La rappresentazione teatrale su Calogero Marrone, curata dalla compagnia Arcobaleno, inizialmente prevista per il 22 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi in accordo con gli istituti coinvolti. Tutte le iniziative si svolgeranno al Teatro Antonio Russello a partire dalle ore 9.30, mentre la mostra fotografica sarà allestita al Castello Chiaramonte dal 22 al 28 gennaio 2026. Un impegno corale che coinvolge l’intera comunità favarese, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla memoria, alla democrazia e alla pace.