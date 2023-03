“Settimana di vaccinazione anti-HPV nei licei di Agrigento: prevenzione e formazione” non

Il Dipartimento PROMISE dell’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale 1 di Agrigento hanno organizzato una settimana di formazione e vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV) presso i licei della provincia di Agrigento. Gli incontri si sono tenuti presso il Liceo “Martin Luther King” di Favara e l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Favara e prevedono ulteriori giornate formative con altri istituti. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sull’importanza della vaccinazione anti-HPV, che protegge dalle malattie a trasmissione sessuale e dai tumori correlati al virus. Gli studenti non ancora vaccinati avranno accesso facilitato alla prenotazione presso i Centri Vaccinali dell’ASP di Agrigento. La vaccinazione nelle scuole è un importante strumento di prevenzione per la popolazione e si spera che si riprenda standardizzata dopo la battuta d’arresto causata dalla pandemia da SARS-CoV2. Sotto il comunicato integrale:

Il Vaccino HPV riparte dalle Scuole: Dipartimento PROMISE di Unipa e ASP 1 Agrigento insieme per una settimana di formazione e vaccinazione a Scuola nei Licei della Provincia di Agrigento. Claudio Costantino (1), Silvia Anastasi (1), Floriana Bravatà(1), Laura Pipitone (1), Marcello Tocco (1), Elena Zarcone (1), Alessandra Casuccio (1), Francesco Vitale (1), Maria Grazia Amato (2), Adriana Graceffa (3), Girolama Bosco (3), Samantha Simeone (3), Valentina Vella (3)



1. Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo



2. Studentessa CdL Farmacia, Università degli Studi di Palermo

3. Servizio di Epidemiologia e Prevenzione, Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo

Nelle date 1 e 2 Marzo 2023 presso il Liceo “Martin Luther King”di Favara e il 9 Marzo presso l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Favara, si sono tenuti degli incontri con i docenti e gli alunni nell’ambito di un “Progetto sulla sensibilizzazione e la prevenzione primaria contro il papilloma virus (HPV)”. Il progetto è coordinato dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento PROMISE dell’Università degli Studi di Palermo e dal Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP 1) di Agrigento.

L’iniziativa prevederà altre giornate formative, che si svolgeranno con quelli dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Guarino” di Favara, con l’Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Favara e con l’IPSCEOA “Nicolò Gallo” di Agrigento. Durante i seminari formativi si sono affrontate e si affronteranno le tematiche dieducazione sessuale, prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e del Papillomavirus Umano (HPV) e in particolare riguardo la vaccinazione anti-HPV.

A seguito degli eventi formativi svolti, gli studenti che non hanno ancora effettuato la vaccinazione anti-HPV, potranno usufruire di percorsi facilitati per l’accesso alla prenotazione presso i Centri Vaccinali dell’ASP di Agrigento. Si tratta di un’importante iniziativa di prevenzione che ha l’obbiettivo di proteggere sia le donne che gli uomini delle prossime generazioni da tutti i tumori HPV correlati, quali quelli della sfera genitale (e in particolare del collo dell’utero) che quelli che si manifestano in altre sedi (orofaringei). È importante sensibilizzare la popolazione ad effettuare la somministrazione del vaccino tra gli 11 e 14 anni, non soltanto perché induce un’efficace protezione prima di un eventuale contagio con Papillomavirus, ma anche per la migliore risposta immunitaria riscontrata in questa fascia di età. La vaccinazione nelle scuole è un importante strumento di Sanità Pubblica che in passato ha dato grandi risultati in ambito di prevenzione e copertura vaccinale (vedi vaccinazione contro l’epatite B negli anni ‘90) e tuttavia, anche a causa della pandemia da SARS-CoV2, ha subito una battuta d’arresto come peraltro registrato in altre attività svolte in presenza in campo di Sanità Pubblica. È auspicabile una ripresa standardizzata di queste attività, coordinate dalle ASP di pertinenza, al fine di poter recuperare questo importante strumento di prevenzione per la popolazione generale. Si valuterà nelle prossime settimane la disponibilità di ulteriori scuole della Provincia di Agrigento per ampliare il più possibile il progetto di sensibilizzazione.