Sguardi sulla diversità a Ravanusa: un dibattito sull’accoglienza e l’integrazione

Sempre più intensi e numerosi gli incontri di educazione civica presso l’Istituto Comprensivo A.Manzoni di Ravanusa, oggi giorno 27 Febbraio 2024 alle ore 10.30 si terrà un incontro/dibattito sull’immigrazione. Interverranno il professore Angelo Campanella, autore dell’opera “ Come gabbiani sull’acqua”, la Dottoressa Eva di Betta delegato del Prefetto di Agrigento, il Dottore Pietro Bartolo europarlamentare in videoconferenza, Don Carmelo La Magra, Tido Cristian e Toure Djime testimoni diretti dello sbarco a Lampedusa. All’incontro parteciperanno i ragazzi di prima, seconda e terza classe della Scuola Secondaria di Primo grado. La giornata sarà improntata sulla riflessione, con momenti di dialogo e di condivisione, per sollecitare la crescita educativa e formativa facendo leva sui valori di giustizia, rispetto, pace e libertà.