Si apre e si inaugura la nuova sede della FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA – CGIL a Favara

Mercoledì 15 ottobre in via A. Moro 234 alle ore 16.00 Alfio Mannino Segretario Generale CGIL Sicilia; Adriano Rizza, Segretario generale della FLC CGIL Sicilia; Alfonso Buscemi Segretario Generale CGIL Agrigento, Dino Dimino Segretario Generale FLC CGIL Agrigento; ed infine la Segretaria Generale nazionale FLC CGIL Gianna Fracassi inaugureranno la nuova sede intrattenendosi con i cittadini di Favara e gli operatori del mondo della scuola.

La nuova sede vuole essere un presidio stabile di ascolto e di elaborazione a sostegno di tutto il mondo scolastico perché il nostro territorio possa usufruire di un nuovo servizio ed essere un punto di riferimento, di proposte e idee per una crescita collettiva e per la conquista e tutela di diritti del mondo della conoscenza. Personalmente ritengo che Favara avesse bisogno di questa presenza sindacale che accresce ed arricchisce il panorama dello scambio di idee. Nel salutare questo nuova presenza nel mondo articolato della scuola si informa che tutti i cittadini sono invitati a partecipare in questo momento così complicato e articolato della storia dell’umanità.

