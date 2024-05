Si aprono le porte della finale, per 5 alunni del “Fermi” di Aragona, del17° concorso nazionale “Creare con l’elettronica”

Due gruppi di alunni della classe 4 A EL concorreranno, il 25 maggio a Napoli, alla finale del XVII concorso nazionale “Creare con l’elettronica” bandito dall’‘I.T.I. “Galileo Ferraris”.

Gli studenti dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, guidati dal professore Luigi Cipollina, hanno lavorato per mesi, intensamente, al progetto “Smart factory”, un sistema monitoraggio dati ambientali Iot (Internet of thing, ndr), superando brillantemente i vari step della diciassettesima edizione del concorso nazionale “Creare con l’elettronica”. E tra un paio di settimane andranno a Napoli con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. Gli alunni della classe 4 A EL, sotto la supervisione del responsabile del progetto “Smart factory”, professore Luigi Cipollina hanno realizzato un prototipo di dispositivo elettronico che ha visto nascere un sistema monitoraggio dati ambientali Iot; il dispositivo è corredato da una relazione tecnica con schema a blocchi, descrizione funzionale e circuitale, disegno elettrico con un software dedicato a scelta.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto dai nostri alunni che sono riusciti ad eccellere in questo concorso di portata nazionale– chiosa la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio. È questa l’ennesima conferma che i percorsi di apprendimento che sviluppano competenze spendibili nel mondo del lavoropermettono ai nostri studenti, sin da subito, di essere competitivi nel del mondo del lavoro. È questo il genere di offerta formativa – conclude la dirigente scolastica – ai quali il nostro Istituto dà sempre priorità”.