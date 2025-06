Si celebrano i 150 anni della presenza a Favara della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare. L’appuntamento è per domenica pomeriggio

La Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Favara compie il 150 anniversario di presenza nella città chiaramontana (8 maggio 1875 – 8 maggio 2025). Una storia, quella della fraternità Ofs di Favara, che si intreccia con quella della comunità favarese, per la quale in tutti questi anni è stata sempre un punto di riferimento nei momenti belli e in quelli più duri. Pertanto, l’Ordine desidera elebrare l’anniversario in modo solenne condividendo questa gioia con tutta la città, insieme agli amici, ai frati, alla comunità ecclesiale e a tutte le persone che negli anni hanno fatto la storia della fraternità francescana. Per tale occasione domenica 15 giugno nel piazzale del Belvedere San Francesco sarà celebrata la Santa Messa, alle ore 19:00, presieduta dall’attuale Ministro Provinciale dei Frati Minori, già frate del convento, Frà Nino Catalfamo. A seguire sarà ripercorsa brevemente la storia della fraternità che nell’occasione sarà affidata alla Vergine Santissima. I festeggiamenti saranno conclusi con un concerto di Fra’ Giuseppe Di Fatta.