SI CHIUDE CON UNA STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE IL NATALE A SAN FRANCÍ – “IL CANTICO DELLA VITA”

Favara – Si è conclusa con una grandissima partecipazione di pubblico l’edizione 2025 del Natale a San Francí – “Il Cantico della Vita”, che per settimane ha animato il Convento di Sant’Antonio da Padova, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del periodo natalizio. A segnare in modo indelebile la conclusione, nella serata di ieri, è stato il suggestivo arrivo dei Re Magi accompagnati dai cammelli: una marea di persone ha accolto i Magi lungo il percorso e al Belvedere San Francesco, dando vita a un momento di forte intensità emotiva e simbolica.



Una serata ricca di sorprese ed emozioni, impreziosita dallo spettacolo dei fuochi d’artificio, dall’arrivo della Befana con caramelle per i più piccoli e dalla presenza della banda musicale “G. Lentini” di Favara, che ha accompagnato il corteo partito da piazza Itria, attraversando la città in un clima di festa e partecipazione. Particolarmente significativo il segno della grande bandiera della pace, portata in corteo dai figuranti del Presepe Vivente: un gesto semplice ma potente, che ha voluto lanciare un messaggio chiaro e condiviso, in un tempo segnato da conflitti e sofferenze: il mondo ha bisogno di pace e di vita.



Il Presepe Vivente di quest’anno ha rappresentato uno degli elementi più apprezzati dell’intera manifestazione, distinguendosi per una atmosfera nuova, un percorso più articolato, la presenza di numerosi animali e costumi fedelmente ispirati alla Betlemme di duemila anni fa, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. Grande protagonista di questa edizione è stato anche il Villaggio di Natale, che si è rivelato una vera e propria attrattiva per le famiglie. Ogni sera il chiostro e gli spazi del convento si sono riempiti di bambini, genitori e nonni, regalando gioia, sorrisi e momenti di condivisione. Le attività dedicate ai più piccoli, le animazioni, le leccornie e gli spazi pensati per accogliere le famiglie hanno reso il Villaggio un luogo vivo e partecipato, capace di far riscoprire il valore dello stare insieme nel tempo del Natale.



Alla base del successo del Natale a San Francí – Il Cantico della Vita c’è il grande lavoro degli organizzatori, i Frati del Convento, insieme alle tante famiglie dei presepari: circa 80 persone che, con dedizione e spirito di servizio, hanno voluto trasmettere e condividere un’esperienza di fede, comunità e bellezza. Il loro impegno quotidiano, vissuto all’ombra del convento, ha dato forma a un messaggio semplice e profondo, capace di andare oltre l’evento: qui la fraternità diventa presepe. Il Natale a San Francí – Il Cantico della Vita si chiude così lasciando un segno profondo nella comunità, non solo per la qualità degli eventi proposti, ma per il messaggio di fraternità, accoglienza e speranza che ha attraversato ogni momento della manifestazione.

