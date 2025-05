Si è conclusa l’edizione 2025 di “Una fiera per costruire”, un successo firmato Gea Comunicazione e marketing

Quattro giorni di incontri, seminari, convegni, presentazioni ed esposizioni hanno richiamato al Palacongressi numerose persone e tanti imprenditori, liberi professionisti, dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tutti insieme per partecipare a “Una fiera per costruire” dedicata all’edilizia, per costruire, arredare e ristrutturare casa. L’iniziativa, firmata da Gea Comunicazione e Marketing, di Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia, ha raccolto consensi e successi gettando le basi per una edizione, quella del2026, che punta sempre più in alto.

Non solo. “Questa Fiera – ha commentato l’onorevole Lillo Pisano – rappresenta un modo nuovo di vedere il nostro territorio e costruire un nuovo progetto fieristico per Agrigento. Il Palacongressi, d’altronde, è una struttura che si presta tanto alle fiere quanto ai convegni e “Una fiera per costruire” ne è l’esempio. Una manifestazione riuscita, quattro giorni meravigliosi con tanti stand, imprenditori e tanti buyer a dimostrazione che Agrigento può offrire e fare veramente tanto. E questo è anche l’esempio che dimostra come impegno e professionalità siano gli ingredienti per il successo”. Soddisfatti Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia: “La Fiera ha avuto un notevole impatto sotto il profilo sia convegnistico, sia espositivo. Diversi imprenditori hanno già manifestato la volontà di essere presenti all’edizione 2026 per la quale siamo già al lavoro. Ringraziamo gli imprenditori, gli Ordini professionali, Cna e Siciliana Gessi che hanno animato sala Zeus con convegni di grande interesse e, soprattutto, i visitatori che hanno di fatto reso possibile la buona riuscita della Fiera”.