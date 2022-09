Si è insediato ad Agrigento il nuovo Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri.

Si tratta del Tenente Colonnello Vincenzo Bulla, il quale ha acquisito nel corso della carriera un’ampia esperienza all’interno dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri. Infatti, dopo un’iniziale e breve periodo quale Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, ha acquisito dal 2002 al 2008 una lunga esperienza nel Lazio quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora (FR). Ma è soprattutto in Sicilia dove l’Ufficiale ha maturato e consolidato il suo bagaglio professionale, infatti, nella nostra isola, dal 2008 al 2011 ha Comandato la 2° Sezione del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monreale, dove si è occupato di importanti e delicate indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sulle storiche famiglie mafiose dell’area. Successivamente, dal 2011 al 2015 ha Comandato la Compagnia Carabinieri di Cammarata (AG) dove ha svolto in modo particolare indagini in materia di prostituzione e stupefacenti e dal 2015 al 2019 la Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina (EN), dove ha svolto in modo particolare indagini in materia di associazione di tipo mafioso dedita ad estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Infine, negli ultimi tre anni, ha retto in Toscana presso il Comando Provinciale di Pistoia il duplice incarico di Comandante del Nucleo Investigativo e del Reparto Operativo in sede vacante. Il Tenente Colonnello Bulla, 49 anni, ha frequentato il 39° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il 5° Corso di Tecniche Investigative presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri e l’8° Corso di aggiornamento sempre presso la Scuola Ufficiali; è laureato in Giurisprudenza con relativa abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e, inoltre, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. L’Ufficiale, ha sostituito nell’incarico il Magg. Luigi Balestra – attuale Comandante del Nucleo Investigativo – che lo reggeva in sede vacante dallo scorso mese di novembre.