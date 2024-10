Si è spenta Giuseppina Caramanno, madre di Gessica Lattuca scomparsa dal 2018

Si è spenta questa notte Giuseppina Caramanno, madre della giovane Gessica Lattuca, svanita nel nulla nell’agosto del 2018 e mai più ritrovata. Giuseppina, 62 anni, si è spenta dopo una lunga malattia, con cui ha combattuto per oltre due anni. La sua salute era precaria a causa di un male che l’aveva costretta a sottoporsi a cure mediche invasive, ma nonostante la sofferenza fisica, non aveva mai smesso di lottare per scoprire la verità sulla sorte della figlia. Giuseppina era diventata un simbolo di resistenza e determinazione, ripetendo più volte, anche in diverse interviste, che desiderava rivedere sua figlia, anche se non più in vita. La scomparsa di Gessica aveva scosso l’intera comunità di Favara e non solo, diventando uno dei casi di cronaca nera più angoscianti della Sicilia. Giuseppina, in tutti questi anni, non si era mai arresa. Ha lottato fino all’ultimo per cercare delle risposte, nonostante il peso delle sofferenze personali.

Le dichiarazione del sindaco Antonio Palumbo: “Chissà se in questo momento Giuseppina Caramanno e la sua Gessica si stanno finalmente riabbracciando. O chissà che, magari, non incontrandola, possa avere avuto finalmente una risposta a quel dolore con cui ha dovuto convivere per sei lunghissimi anni. La morte della signora Giuseppina trasferisce alla collettività favarese l’onere morale di continuare la sua battaglia. Perché ci si possa riscattare dall’onta insopportabile di essere una città che non sta facendo abbastanza per avere giustizia e verità sul destino di una giovane mamma. Le condoglianze alla famiglia per questa ennesima e dolorosa perdita”.