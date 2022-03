Dopo anni di silenzio, si lavora per far ripartire la mensa scolastica a Favara. Grazie al lavoro fatto in queste settimane dagli assessori Antonella Morreale, Antonio Liotta e Pierre Vaccaro la giunta comunale ha potuto firmare un proprio atto di indirizzo politico per riattivare l’importante servizio.

In particolare è stato dato mandato al responsabile della P.o. 3 di “predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari inerenti la procedura di gara per l’affidamento della fornitura del servizio di refezione scolastica per il personale docente e non docente per garantire la continuità del servizio: in particolare la soluzione adottata permetterà di avviare la mensa entro la fine di questi anno scolastico e, soprattutto, di farla entrare a regime ad inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

Il sistema adottato prevederà che siano i genitori a garantire attraverso una ditta esterna la fornitura dei pasti, con un affidamento che sarà regolato dal Comune per quanto riguarda la verifica della qualità e la sicurezza del servizio svolto.