Si prospetta un weekend intenso per i driver della scuderia Nebrosport, che saranno impegnati al 30° Slalom Rocca Novara di Sicilia

Sant’Angelo di Brolo, 22 agosto 2025 –Nuovo appuntamento per la scuderia Nebrosport che domenica 24 agosto 2025 sarà protagonista al prestigioso 30° Slalom Rocca Novara di Sicilia, classico del calendario siciliano capace di richiamare ogni anno numerosi piloti e appassionati. La squadra rossoblù si presenta al via con uno schieramento competitivo, pronto a lasciare il segno in più categorie e confermare l’ottimo stato di forma dimostrato nelle ultime uscite.

Primo in ordine di partenza sarà Francesco Di Stefano su Peugeot 106 RS di classe 1400 Plus. Il driver torna in pista dopo l’ultima apparizione allo Slalom di Torregrotta nel 2024 su un tracciato che rievoca bei ricordi e che conosce perfettamente.

A difendere i colori Nebrosport sulle strade amiche ci sarà Antonio Furnari con la sua Renault Clio Williams di classe N2000. Il pilota è reduce dal 2° posto di classe ottenuto allo Slalom di Castell’Umberto: risultato che ha confermato il suo potenziale in una categoria combattuta.

In classe A1600 sarà una gara speciale per il padrone di casa Antonio Alberto, presente all’appuntamento novarese su Peugeot 106 Kit dopo l’ottima prova al recente Slalom di Librizzi in cui ha firmato un eccellente primato di classe.

Ritorno in pista per Benito Costa che si ripresenterà al via con la sua fida a 112 di classe S2 dopo l’ultima partecipazione allo Slalom di Torregrotta 2024. L’ambizione è quella di un ottimo risultato, su un tracciato che conosce bene e su cui ha già corso.

Grande attesa anche per il pilota Francesco Pirri su Fiat 127 di classe S3, anche lui reduce dal successo di categoria al recente Slalom di Raccuja dove ha conquistato il 1° di classe e 18° assoluto.

Nel gruppo E2SH Marco Cassisi porterà in gara la sua spettacolare Fiat X1/9 2000. Per lui si tratta di un ritorno alle competizioni dopo qualche anno di stop: il tracciato di Novara lo ha convinto a tornare in azione, con l’obiettivo di dare il meglio in tutte le manche e confermare la competitivitàdella vettura.

In Kart Cross non poteva mancare Luca Radici a bordo di Semog Bravo Sport, dopo una grande prestazione nel corso dell’ultimo Slalom di Raccuja, chiuso con 1° di classe, 1° di gruppo e 5° assoluto. Il pilota sinagrese è determinato a confermare il suo stato di forma e a restare tra i protagonisti dello Slalom.

A completare la formazione Nebrosport ci sarà Leo Santi su Radical SR4 classe E2SC 1400, fresco di un risultato di grande prestigio a Raccuja: 2° assoluto, 1° di classe e 2° di gruppo. Sempre più competitivo tra i prototipi, Santi punterà nuovamente al vertice anche sulle strade di Novara. Comunicazione – Scuderia Nebrosport – Ph: Mario Galla’