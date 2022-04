Si scontro tre auto in viale Le Dune, feriti lievi ma grossi disagi al traffico

Incidente stradale nella serata di ieri, domenica 10 aprile, intorno alle ore 22:30 sul lungomare agrigentino, precisamente in viale Le Dune a San Leone nei pressi dell’attività ristorativa Albachiara.

A scontrarsi tre vetture: una Mercedes, una Range Rover Evoque e una Suzuki, che nell’impatto sono finite in mezzo alle due careggiate. Inevitabili i disagi al traffico visto le numerose automobili in transito per raggiungere la zona balneare di San Leone in questa bella serata festiva.

Sul posto sono subito intervenute una pattuglia della Polizia Stato della sezione di Agrigento che, dopo aver fatto i rilievi e gli accertamenti del caso, hanno riscontrato con l’etilometro un tasso di alcol superiore consentito dal codice della strada nel sangue del giovane 20enne di Favara coinvolto nell’incidente.

Gli agenti hanno denunciato il giovane conducente per guida in stato di ebbrezza, hanno disposto il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Per mettere in sicurezza le tre vetture e accertare la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato di Agrigento. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi negli occupanti delle tre vetture coinvolti.