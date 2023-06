Si tiene a Favara la “1 Sagra della Caccia e dei Prodotti Agricoli della Sicilia 2023”

Una giornata dedicata alla tutela del territorio, alla sana alimentazione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

Oggi domenica 11 giugno, si terrà nella suggestiva cornice di piazza Cavour la “1 Sagra della Caccia e dei Prodotti Agricoli della Sicilia 2023”, un evento che promuove la collaborazione tra il Comune di Favara, l’Assessorato regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale e l’associazione socio culturale Nzemmula. La manifestazione, oltre a sensibilizzare sulla corretta alimentazione e a valorizzare il territorio, offrirà uno spettacolo di falconeria, degustazioni dei prodotti locali siciliani, animazione per i più piccoli e un’interessante esposizione del gruppo Quarter sul comparto agroalimentare.

L’iniziativa nasce dall’impegno congiunto dei promotori, tra cui il consigliere comunale Marco Bacchi, il progettista Giuseppe Moscato e il vice presidente dell’associazione Nzemmula, Gaetano Sorce. Angelo Varisano, presidente dell’associazione, sottolinea l’importanza di questo progetto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la sua realizzazione. In particolare, Varisano esprime la gratitudine verso l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla per la preziosa collaborazione offerta.

La “1 Sagra della Caccia e dei Prodotti Agricoli della Sicilia 2023” rappresenta un’occasione unica per i cittadini di Favara e per i visitatori di conoscere e apprezzare le specialità enogastronomiche della regione. Attraverso questa iniziativa, il territorio siciliano si presenta come un luogo ricco di tradizioni culinarie, dove la tutela e la promozione del patrimonio agricolo si uniscono all’importanza di una corretta alimentazione. L’evento si preannuncia come una giornata di festa e di condivisione, che contribuirà a rafforzare il legame tra la comunità e il territorio.