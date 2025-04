Si torna a scavare nel sito archeologico di Finziade: domande per partecipare entro il 18 aprile

Due i siti sui quali si interverrà: una porzione di un quartiere residenziale e un nuovo settore dell’acropoli, dove si trovano i resti di un’area di culto.

C’è tempo fino al prossimo 18 aprile per presentare la propria richiesta di partecipazione alla terza campagna di scavo archeologico presso l’abitato ellenistico-romano di Finziade sul Monte Sant’Angelo di Licata. Le attività di ricerca del “Finziade Project” sono svolte con la direzione scientifica di Alessio Toscano Raffa, ricercatore del Cnr-Ispc di Catania e Maria Concetta Parello, archeologa del Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Due i settori di indagine della nuova campagna, che si svolgerà dal 5 al 30 maggio prossimi: una porzione di un quartiere residenziale, dove si conservano strade e abitazioni, molto ben conservate, con ricchi apparati decorativi e ancora dotate di arredi fissi e mobili e un nuovo settore dell’acropoli, dove si trovano i resti di un’area di culto. I partecipanti saranno impegnati in attività sul campo e in attività di laboratorio: scavo, rilievo, lavaggio, classificazione e documentazione grafica dei materiali ceramici e faunistici. Le attività sono aperte a studenti e laureati in archeologia provenienti da atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. Verrà loro offerta ospitalità gratuita presso le strutture messe a disposizione dall’organizzazione. Le domande vanno inviate entro il 18 aprile alla mail alessio.toscanoraffa@cnr.it o marianomorganti@live.com.