SICILIA, ANAS: APERTA LA CANNA SINISTRA DELLA GALLERIA CALTANISSETTA SULLA SS 640 “STRADA DEGLI SCRITTORI”

L’opera principale del secondo lotto garantisce elevati standard di sicurezza e continuità alla direttrice A19-Caltanissetta-Agrigento

Questa mattina è stata aperta al traffico la canna sinistra della galleria Caltanissetta, un’importante realizzazione nell’ambito dei lavori di ammodernamento della SS 640 “Strada degli Scrittori”. L’infrastruttura, parte del secondo lotto dei lavori, rappresenta una tappa fondamentale per il miglioramento dei collegamenti tra l’Autostrada A19 e la direttrice Caltanissetta-Agrigento. La galleria, composta da due tunnel paralleli della lunghezza di circa 4 chilometri ciascuno, è dotata di impianti tecnologici all’avanguardia che garantiscono elevati standard di sicurezza. Tra i sistemi installati vi sono la ventilazione automatica, illuminazione a LED, stazioni di emergenza, rilevatori di incendio e sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria. Inoltre, sono presenti nove by-pass di collegamento tra le due canne, che forniscono percorsi di evacuazione in caso di emergenza. La gestione della galleria sarà presidiata costantemente, con un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo la massima sicurezza agli utenti. Il tracciato dei tunnel si sviluppa sotto l’area urbanizzata della città di Caltanissetta, attraversando un terreno geologicamente complesso. Con un diametro di scavo di 15,08 metri e una superficie di oltre 178 metri quadrati, la galleria rappresenta una delle più imponenti opere ingegneristiche mai realizzate in Italia. L’intero progetto di ammodernamento, lungo circa 28 chilometri, ha richiesto un investimento complessivo di oltre un miliardo di euro. La configurazione provvisoria della piattaforma stradale prevede una corsia per senso di marcia e una corsia di emergenza. Il transito nella galleria è vietato ai mezzi con massa superiore a 19 tonnellate e a quelli che trasportano materiali pericolosi, con un limite di velocità fissato a 50 km/h. Queste restrizioni verranno monitorate tramite sistemi di controllo elettronico della velocità e tecnologie di sorveglianza dei veicoli. Con l’apertura della galleria Caltanissetta, è entrato in funzione anche il nuovo svincolo di Caltanissetta Sud, che facilita l’accesso al centro abitato e consente la chiusura della bretella provvisoria realizzata in precedenza. La messa in esercizio definitiva dell’intera tratta a doppia carreggiata è prevista entro la fine dell’anno, con il completamento degli impianti nella canna destra della galleria e dei lavori sui viadotti rimanenti, tra cui il viadotto Salso, il viadotto Arenella 3 e il viadotto San Giuliano. La nomina del Commissario Straordinario di Governo, l’ingegnere Raffaele Celia, nell’aprile 2021, è stata determinante per superare le problematiche che avevano rallentato i lavori, permettendo il raggiungimento di questo importante traguardo e il prossimo completamento dell’opera.