Sicilia. Conflavoro PMI : “Sulle novità Superbonus, sono state ascoltate le nostre istanze”

Riceviamo e integralmente pubblichiamo, l’intervento di Conflavoro PMI Sicilia in merito alle Novità Superbonus.

Conflavoro PMI commenta con soddisfazione le novità sul Superbonus: “Dopo aver trasmesso una missiva ufficiale all’on. Andrea De Bertoldi nella quale chiedevamo la proroga della scadenza del superbonus 110 per le villette e le unifamiliari e la liberalizzazione della cessione dei crediti con visto di conformità, apprendiamo con soddisfazione che il lavoro del nostro interlocutore in seno alla Commissione speciale per le questioni urgenti ha avuto successo”.

“Il governo Meloni ha infatti deciso positivamente sulla proroga, un provvedimento che salverà dal fallimento le tante piccole imprese edili che erano attanagliate in questa situazione”. Lo sottolinea Antonio Moscato, delegato dell’Unione costruttori di Conflavoro PMI Sicilia, che si unisce alla soddisfazione espressa dal presidente nazionale di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco e da Giuseppe Pullara, vicepresidente nonché segretario regionale dell’associazione in Sicilia.

“Una decisione davvero molto importante che ha scongiurato una ecatombe del settore edilizio – conclude Moscato – motivo per cui vogliamo ringraziare sentitamente De Bertoldi, che è sempre stato molto attento alla questione. Ciò fa ben sperare anche per il futuro, dato che il mondo delle costruzioni presenta ancora innumerevoli problematiche da risolvere. La nostra Unione costruttori continuerà a vigilare e a raccogliere le istanze delle imprese edili per farle valere in tutte le sedi istituzionali preposte”.