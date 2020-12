Sicilia. L’avv. Giuseppe Di Miceli premiato come Konsumerista dell’anno 2020

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dall’avv. Giuseppe Di Miceli che è stato premiato da Konsumer Italia in quanto si è particolarmente distinto, nel corso del 2020, nella difesa dei diritti dei consumatori.

!Ieri, Konsumer Italia ha voluto premiare 4 volontari dell’associazione per essersi particolarmente distinti nella difesa dei diritti dei consumatori.

La premiazione ha interessato anche la regione Sicilia, nella persona del nostro vice Presidente regionale e coordinatore di Agrigento, l’avv. Giuseppe Di Miceli.

“Per noi è un grande riconoscimento – dichiara il Presidente regionale di Konsumer in Sicilia, l’avv. Giancarlo Pocorobba – perché è il giusto riconoscimento ad un gruppo che ha saputo, in soli 4 anni, diventare punto di riferimento non soltanto a livello regionale ma anche nazionale. La Sicilia, per Konsumer, si conferma una regione all’avanguardia: questo premio, che segue la personale elezione dello scorso anno a vicepresidente nazionale, ci ripaga di ogni sacrificio, dando ulteriore conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che siamo sulla strada giusta. Complimenti al nostro amico avv. Di Miceli, che con la consegna da parte del Presidente Nazionale, Fabrizio Premuti, della medaglia al merito “SOLO I MIGLIORI OSANO”, da lustro ad una realtà che, in poco tempo, ha saputo costruirsi una solida reputazione”.