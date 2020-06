Sicilia. On. Giusi Savarino: “Voli aerei. Odg in Aula per ritornare velocemente alla normalità”

“Oggi in IV Commisisone sono stati auditi i vertici di tutti gli aeroporti siciliani e le compagnie aeree Ryanair ed Alitalia. La situazione è critica” dichiara l’onorevole Savarino al termine della Commissione, “le compagnie aeree continuano ad avere prezzi altissimi per i voli da/per la Sicilia ed a disdire i voli anche senza preavviso, l’ultima disdetta in ordine temporale per i voli su Lampedusa.

Questo clima di incertezza non consente nessuna pianificazione nella logistica, ed ovviamente, neanche la redazione di una proposta turistica nella formula di “pacchetti” .

Dobbiamo fronteggiare, oltre alla diminuzione drastica dei passeggeri nel periodo Covid che vuol dire enormi perdite per gli scali siciliani, soprattutto i minori, anche la ripresa delle tratte : ancora troppo care, ancora troppo poche.

Nonostante la dichiarazione di Ryanair di coprire il 90 % delle rotte programmate e di Alitalia di incrementare i voli se la richiesta aumenti, noi non molliamo la presa e monitoriamo il percorso che ci deve portare velocemente alla ripresa della normalità: sia nel costo dei voli che nella loro frequenza. Faremo anche un ordine del giorno da portare in Aula su quanto emerso dalla riunione odierna, per sollecitare la pubblicazione del decreto che avvii la gara per la continuità territoriale, e per chiedere che in attesa della continuità territoriale, le tratte abbiano prezzi contenuti, perché è inammissibile che un volo Palermo/Roma possa arrivare al costo esorbitante di 600€. Basta con questo ricatto, noi dobbiamo avere la possibilità di viaggiare come tutti gli altri italiani. Oggi l’Ars, con in testa la Commissione che Presiedo, vuole dare maggiore supporto e forza al Presidente Musumeci, che in queste ore si trova a Roma per discutere la questione con il Ministro dei Trasporti De Micheli.

Lo dobbiamo ai Siciliani che hanno il diritto alla mobilità, lo dobbiamo al comparto turistico che ha bisogno di certezze per riprendere la sua attività”.

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS