Siculiana omaggia il ‘Suo’ Ayrton Senna e celebra il patto di amicizia con Imola

Siculiana si prepara ad onorare la memoria del leggendario pilota Ayrton Senna, il cui retaggio sportivo è radicato nelle terre siciliane, con un evento speciale che avrà luogo sabato 4 maggio alle 19:30 presso il piazzale della Panchina. Questa serata sarà una celebrazione dei valori di coraggio, determinazione e solidarietà incarnati da Senna attraverso il suo straordinario percorso sportivo. In occasione di questo evento emozionante, sarà presentato il progetto per un museo dedicato al tre volte campione di Formula Uno, Ayrton Senna. Gli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli saranno presenti per illustrare i dettagli di questo ambizioso progetto che mira a commemorare e celebrare il contributo di Senna al mondo dello sport e oltre.

Inoltre, l’evento segna un momento significativo di collaborazione e amicizia tra le comunità di Siculiana e Imola, con la firma del “Patto di Amicizia” tra i sindaci Marco Panieri di Imola e Giuseppe Zambito di Siculiana. Questo atto suggella un legame speciale tra le due città, unite nel ricordo e nell’ammirazione per il grande Ayrton Senna.

Durante la serata, i giornalisti Anna Restivo e Giacinto Pipitone condivideranno le radici siciliane di Senna, offrendo uno sguardo appassionato sulla sua connessione con questa comunità. Il sindaco di Siculiana, Giuseppe Zambito, porterà avanti un omaggio sentito a “suo” Ayrton Senna, in occasione del trentennale della sua tragica scomparsa.