Sicurezza e divertimento: Le norme per la manifestazione del capodanno a Favara

Il Comune di Favara, guidato dal suo Responsabile P.O. e grazie all’impegno instancabile del comitato San Giuseppe, prendendo in considerazione l’evento imminente di questa sera, 31 dicembre 2023, in Piazza Cavour, con la partecipazione della cantante Silvia Mezzanotte e del Dj Ross, stabilisce le seguenti regolamentazioni per garantire il successo tranquillo dell’evento.

Divieti di Transito e Sosta: Dal 31 dicembre 2023, dalle ore 14:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, è istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione su entrambi i lati nelle seguenti vie e piazze: Piazza Dei Vespri, Via Salita Madrice, Piazza Cavour, Via Cesare Battisti (dall’angolo di Via Vittorio Emanuele all’angolo di Piazza Cavour), Via Del Rosario, e Via Castello. L’accesso è consentito ai residenti e ai titolari di contrassegno per parcheggi invalidi.

Divieto di Materiale Pirotecnico: Dal 18:00 del 31 dicembre 2023 al 24:00 del 1 gennaio 2024, è vietato ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza:

Effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari in luoghi pubblici o privati. Utilizzare fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza richiesta. Utilizzare fuochi pirotecnici, anche in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare istruzioni e prescrizioni.

Vigilanza e Sanzioni: Si impone una particolare vigilanza per contrastare la vendita e l’uso non conforme dei materiali pirotecnici durante il periodo indicato. Si raccomanda di limitare l’uso di tali dispositivi in aree private e di vigilare sui minori. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie da €25,00 a €500,00.

Raccomandazioni Aggiuntive: Si raccomanda a chi dispone di aree private prospicienti la pubblica via di controllarne l’uso per evitare danni e pericoli. I genitori sono invitati a vigilare sull’uso corretto dei dispositivi da parte dei minori. I proprietari di animali sono incoraggiati a prevenire il disagio causato dagli scoppi.

Qui sotto i divieti disposti per oggi: