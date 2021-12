Simone Cammilleri, attaccante, classe 2002, ritorna ad indossare la maglia gialloblù. Dopo una esperienza ad Asti, in Eccelenza, la promettente punta ritorna in città mettendosi a disposizione di mister Francesco Tudisco.

Cammilleri, due stagioni fa, è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato juniores provinciale della Pro Favara contribuendo con i suoi gol all’esaltante stagione (prima del blocco covid) della formazione allenata da Carmelo Trupia.

“Da martedì il giocatore- ci dice il Direttore Sportivo Tino Longo- sarà aggregato alla squadra. Conosce l’ambiente per aver giocato anche in prima squadra e ritrova tanti suoi compagni”.