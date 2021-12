Simone Giuffrida dall’Akragas approda alla Pro Favara

Con l’apertura della sessione invernale di calciomercato arriva un rinforzo alla corte di Francesco Tudisco. Dall’Akragas, dove ha iniziato la stagione, arriva il forte centrocampista catanese Simone Giuffrida, classe 2001.

Il giocatore etneo, ex Città di Sant’Agata in Serie D, Paternò e Giarre, è cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, indossando le maglie delle formazioni Under 17 Nazionale e Berretti.

Si è già aggregato alla rosa gialloblù mettendosi subito a disposizione del tecnico favarese.