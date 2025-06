Sogni di Zenzero, presentato il libro che racconta la vita della chef Mareme Cisse

E’ stato presentato ad Agrigento, in prima nazionale, il libro “Sogni di Zenzero”, della giornalista e scrittrice Lidia Tilotta e della chef Mareme Cisse. L’evento si è svolto nel contesto del festival “La Festa del Viaggio”, evento delle “Piazze della Capitale”, il progetto realizzato da Strada degli Scrittori per Agrigento Capitale della Cultura 2025, nel corso di una serata condotta da Felice Cavallaro e alla presenza dello scrittore Gaetano Basile. Il libro è un racconto commovente ed emozionante, una storia di riscatto e di tenacia, la storia proprio di Mareme, che, per la prima volta, parla di sé, della sua famiglia, del suo viaggio, tra le Nazioni e nel mondo del cibo, tra la Sicilia e il Senegal. A corredo delle parole, le bellissime immagini attraverso le quali il lettore potrà incontrare una donna e una cucina uniche. La scelta di Agrigento come luogo in cui parlare per la prima volta del libro non è casuale: questa città accolse Mareme al suo arrivo in Italia. Qui ha scoperto la cucina italiana e siciliana, qui ha messo al mondo il suo quinto figlio, il ristorante “Ginger”.