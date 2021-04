L’Associazione Antiraket ed Antiusura “In Cammino per la Legalità”, l’A.N.P.I. e l’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone

ESPRIMONO PIENA E TOTALE SOLIDARIETA’ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI FAVARA

impegnati con grande professionalità a garantire, non solo l’educazione dei nostri figli, ma anche – in questo difficile momento di pandemia – a preservare la salute dei loro alunni.

Le accuse loro rivolte, pertanto, appaiono ingiuste e ingiustificabili e vanno rigettate con forza.

Ciascuno di noi – e tutti assieme – dobbiamo fare squadra, non solo, per non lasciarli soli, ma anche per dire loro che possono sempre contare sulla nostra vicinanza, senza se e senza ma.

Vorremmo lanciare un appello ai genitori degli alunni: i vostri docenti e i dirigenti scolastici hanno bisogno della vostra vicinanza,sapendo che, tutto quello che fanno lo fanno per il bene dei vostri figli.

Rosario Manganella ​​​​ Carmelo Castronovo