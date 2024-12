Solidarietà e magia natalizia: l’8 dicembre Favara celebra il “1° Taglio Solidale” in ricordo di Salvatore Vetro

L’Associazione Consulta Giovanile di Favara, in collaborazione con il Comune di Favara e i parrucchieri locali, organizza il “1° Taglio Solidale in memoria di Salvatore Vetro”. L’evento, che si terrà venerdì 8 dicembre a partire dalle ore 9:00 in Piazza Cavour, unisce solidarietà e tradizione, celebrando la memoria di Salvatore Vetro, ideatore del progetto “Taglio Solidale”. L’iniziativa nasce con lo scopo di raccogliere fondi in beneficenza per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e per la Casa Betania, due importanti realtà che si dedicano al supporto delle famiglie e della comunità.

La giornata si aprirà con l’avvio del Taglio Solidale, dove i parrucchieri locali offriranno i loro servizi per trasformare un gesto quotidiano in un atto di generosità. Seguirà un momento di ricordo dedicato a Salvatore Vetro, per onorare la sua visione e il suo impegno verso gli altri. L’evento sarà arricchito dalla degustazione dei tradizionali muffuletti, un momento di convivialità che celebrerà i sapori della nostra terra. Durante la giornata, verrà inaugurata la Casa di Babbo Natale, un luogo magico che porterà lo spirito natalizio nel cuore di Favara. Per i più piccoli, la piazza si animerà con bolle itineranti, sculture di palloncini, balloon style e la gioiosa presenza di Babbo Natale e i suoi elfi, pronti a regalare sorrisi e meraviglia. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per riunire la comunità, condividere valori di solidarietà e riscoprire la bellezza dello stare insieme, nel nome del ricordo e della beneficenza.