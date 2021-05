Somministravano bevante al banco, sanzionando i titolari di due bar

Continua incessante l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia della Polizia di Stato.

In ottemperanza ai controlli delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, intensificati dal Questore di Agrigento Dottoressa Rosa Maria IRACI, gli uomini del Commissariato di Licata hanno effettuato capillari controlli anche presso gli esercizi pubblici sanzionando i titolari di due bar in quanto, non curanti della normativa vigente, somministravano bevande ad alcuni clienti direttamente al banco.

A carico dei predetti titolari, pertanto, venivano elevate le sanzioni amministrative nonché la sanzione accessoria della chiusura delle attività per giorni tre, al fine di evitare la reiterazione o continuazione dell’illecito commesso.

Inoltre, al titolare di una di dette attività commerciali veniva irrogata l’ulteriore sanzione amministrativa di euro 1032 poiché, al momento del controllo, non veniva trovato presente nella conduzione del bar.