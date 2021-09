SONDAGGIO SU FAVARAWEB: “CHI VORRESTI COME PROSSIMO SINDACO DI FAVARA?”

Amministrative Favara 2021, a Favara è ufficialmente iniziata la corsa per eleggere il prossimo sindaco che governerà unitamente alla propria squadra di governo la città Favara per il prossimo quinquennio. E il sondaggio su Favaraweb vi invita a scegliere il candidato.

Sono tre i nomi ufficiali in lizza:

Totò Montaperto (sostenuto da “Unione di Centro”, “Diventerà Bellissima”, “Vivi Favara”, “Fab…ARIA Nuova”, “Fratelli d’Italia”, “Facciamo Squadra” e “Montaperto Sindaco”)

Antonio Palumbo (sostenuto da “Favara per i beni Comuni”, “Partito Democratico” e “l’Altra Favara”)

Giuseppe Infurna (sostenuto da “Forza Italia”, “Azzurri per Favara – Noi Per”, “DC – Democrazia Cristiana”, “Onda – Cambiare Passo” e “Lega-Infurna Sindaco”).

Una corsa che vede interessati cittadini e residenti chiamati ad esprimere la propria preferenza nell’urna il 10/11 ottobre 2021, alle prese in questo duro momento, con l’intera comunità, con l’emergenza pandemica dovuta al Covid-19.

“Chi vorresti come prossimo sindaco di Favara?”. Il sondaggio d’opinione, senza finalità di rilevazione statistica, completamente anonimo, non ufficiale, dove non sono possibili voti multipli provenienti dallo stesso IP. Il sondaggio si basa su nomi (disposti in ordine alfabetico dall’alto verso il basso) già ufficializzati dai rispettivi schieramenti in corsa.

CHI VORRESTI COME PROSSIMO SINDACO DI FAVARA? INFURNA GIUSEPPE

MONTAPERTO TOTÒ

PALUMBO ANTONIO

NON SO VOTA

Il sondaggio d’opinione voluto da Favaraweb è un sistema protetto, una rilevazione che non permette voti multipli in quanto il sistema controlla il dispositivo dal quale la preferenza è stata espressa unitamente all’IP (dall’inglese Internet Protocol address) che, in informatica e nelle telecomunicazioni, è praticamente un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di rete.