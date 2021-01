Sopralluogo Hospital Covid di Ribera. On. Pullara: “Lavori ancora in corso e tempi lunghi”

“Stamattina sono stato a fare una verifica sulla stato della arte dell’Hospital covid di Ribera, ove sono previsti posti di terapia intensiva, semi intensiva e ordinaria finalizzati ai pazienti covid”. Ad intervenire è il Vice Presidente della Commissione Sanità all’Ars On. Carmelo Pullara

Ciò – spiega il deputato – alla luce dei continui annunci del commissario straordinario dell’Asp di Agrigento dott. Zappia, che di mese in mese comunica l’apertura e la possibile fruizione dell’ hospital covid di Ribera. Le immagini parlano da sole, i lavori sono ancora in atto e i tempi ancora lunghi, senza considerare la carenza di organico e la mancanza delle necessarie attrezzature mediche. Mi pare che all’Asp di Agrigento siano gli annunci e non i fatti a farla da padrona, come dice un vecchio detto “la forma è tutto quando non c’è la sostanza” e i troppi annunci e la troppa attività mediatica ci hanno sollevato i dubbi che oggi sono diventati realtà. Chiacchiere e non fatti.

Nel frattempo – continua Pullara – i cittadini dell’agrigentino aspettano risposte. Era meglio quando si stava peggio. Si è richiesto, a gran voce, per mesi, la nomina di un commissario, ed i risultati sono questi: pessimi. Ritengo opportuno – conclude Pullara – che il governo regionale avvii subito un monitoraggio sull’attività dei direttori generali e commissari procedendo ad una sostituzione di quelli i cui risultati negativi sono evidentissimi, con la applicazione delle previsioni della legge regionale nr. 5 del 2009. Farò seguire a questo mio primo intervento, un comunicato puntuale che purtroppo evidenzierà uno spaccato della realtà ancora più negativo.