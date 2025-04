Le sorelle Crapanzano dell’A.S.D. Crazy Dance Studio protagoniste a Ballando on the Road

Sono rientrati da Antegnate (Bergamo) i giovani talenti dell’A.S.D. Crazy Dance Studio, scuola di danza televisiva diretta dall’insegnante Marzia Di Maria, dopo aver vissuto un’esperienza straordinaria con Milly Carlucci e tutto lo staff Rai di Ballando on the Road. L’evento, svoltosi il 29 marzo presso il centro commerciale Antegnate Gran Shopping, ha rappresentato un’importante occasione per giovani ballerini provenienti da tutta Italia. Solo i migliori hanno avuto accesso al prestigioso tour, che è una vetrina di rilievo nel mondo della danza televisiva e un trampolino di lancio per il futuro. Tra i protagonisti dell’iniziativa, si sono distinte per talento e carisma Ivonne, Asia e Siria Crapanzano. Le tre giovani artiste hanno ricevuto i complimenti di Milly Carlucci, che ha elogiato non solo la loro bravura, ma anche la loro bellezza e le straordinarie doti artistiche di famiglia.



Per il secondo anno consecutivo, Ivonne Crapanzano è stata selezionata per il tour con la coreografia Flashdance (Modern). Grande soddisfazione anche per Asia Crapanzano e Siria Crapanzano, che quest’anno entrano nel tour con la coreografia Billie Jean (Videodance), duo MJ. La redazione di Ballando on the Road ha così iniziato a conoscere da vicino i giovani talenti, non solo nelle loro esibizioni ma anche nella loro vita privata, dando loro l’opportunità di raccontarsi e di mostrare il proprio percorso artistico.