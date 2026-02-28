SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI SCRUTATORI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE A RAFFADALI: TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ AL CENTRO

Raffadali 27/02/2026 -In occasione delle prossime elezioni referendarie, l’Amministrazione Comunale di Raffadali ha stabilito che la nomina degli scrutatori avverrà tramite sorteggio pubblico tra i cittadini iscritti all’albo comunale degli scrutatori. La decisione è stata assunta con l’obiettivo di garantire massima trasparenza, imparzialità e pari opportunità nella selezione. Il sorteggio rappresenta infatti uno strumento chiaro e verificabile, in grado di rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e delle procedure elettorali. La seduta di sorteggio si svolgerà in forma pubblica lunedì 2 marzo 2026 alle ore 9,00 presso la Sala consiliare, consentendo a chiunque lo desideri di assistere alle operazioni, nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e partecipazione. “Abbiamo scelto il metodo del sorteggio – dichiara l’Amministrazione – per assicurare un procedimento equo e trasparente, nel rispetto dei diritti di tutti gli iscritti all’albo e nell’interesse della collettività”. L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a promuovere una gestione sempre più trasparente e accessibile della vita amministrativa, in linea con le migliori pratiche adottate da numerosi enti locali. Per ulteriori informazioni sulle modalità è possibile consultare i canali ufficiali del Comune.