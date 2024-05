Sospensione della fornitura idrica da Siciliacque al serbatoio Forche di Agrigento

Si segnala che Siciliacque SpA ci ha informati che, al fine di eseguire dei lavori di sostituzione di cavi elettrici alla centrale di sollevamento “Villaseta”, nella giornata di domani 30/05/2024, dalle ore 09:30 alle ore 18:00, interromperà la fornitura idrica al serbatoio “Forche” del comune di Agrigento.

Per quanto sopra, non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica prevista nelle seguenti zone del comune di Agrigento:

– Centro Città;

– Quadrivio;

– Fontanelle;

– San Michele;

– Villaggio Mosè;

– Villaseta;

– Giardina Gallotti e Montaperto.

Si significa che, non appena riattivata la fornitura idrica al serbatoio “Forche” da parte di Siciliacque S.p.A., e lo stesso avrà raggiunto dei livelli adeguati, sarà possibile riattivare la distribuzione che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.