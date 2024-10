Sospensione dell’erogazione idrica in alcune vie di Agrigento per non conformità alle norme igienico-sanitarie

Agrigento – A seguito delle analisi effettuate sui campioni d’acqua prelevati in vari punti della rete idrica cittadina, è emersa una non conformità rispetto ai parametri previsti dal D. Lgs. 18/23, che stabilisce i criteri per la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Le vie interessate da questa problematica sono: Via Leopardi n° 12, n° 13, n° 23, n° 25, Via Pascoli n° 33, Via Ustica n° 7 e Via Caratozzolo n° 55.

In considerazione della necessità di salvaguardare la salute pubblica, il sindaco ha disposto, tramite apposita ordinanza, la sospensione immediata dell’erogazione idrica nelle suddette vie, fino a quando non sarà ripristinata la conformità dell’acqua ai requisiti di legge. Per garantire comunque l’approvvigionamento d’acqua alle utenze coinvolte, l’AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) provvederà a fornire acqua potabile attraverso autobotti, che saranno messe a disposizione gratuitamente. La cittadinanza è invitata a seguire con attenzione eventuali ulteriori comunicazioni, che verranno diffuse man mano che saranno disponibili aggiornamenti sulla risoluzione del problema e sulla ripresa del servizio idrico regolare.