SOSPENSIONE in via temporanea e precauzionale, di tutti i mercati settimanali a partire dal 16.01.2022 al 26.01.2022 , ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid 19 – OS 10/22

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.3 del 13.01.2022 a firma del Presidente della Regione Siciliana: “ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la quale è stato istituita anche il Comune di Agrigento la zona “arancione”,