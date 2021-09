Sospensione temporanea mercatino rionale Piazza del Vespro Villaggio Mosè

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha disposto, con propria ordinanza, la sospensione in via temporanea e precauzionale il mercatino rionale del lunedì di Piazza del Vespro al Villaggio Mosè, a partire dal 20 settembre, fino a nuova ordinanza.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un sopralluogo ispettivo della Polizia Municipale presso la suddetta area mercatale nel corso del quale, si legge nella relazione dei vigili urbani, “poiché essendo in atto i lavori di riqualificazione della stessa piazza, alcuni operatori commerciali sono stati costretti a causa del cantiere a spostarsi con i banchi di vendita nell’area di pertinenza della scuola e nel tratto di strada che congiunge la sede dell’istituto scolastico di via L. Sciascia; questa situazione non garantisce il distanziamento tra i banchi di vendita e quindi fa venire meno ogni forma di prevenzione di assembramento, come stabilito dalle normative anticovid, e soprattutto che con l’inizio del nuovo anno scolastico, la scuola risulta quasi irraggiungibile con il rischio di assembramento tra alunni, genitori e personale scolastico, con grande rischio di contagi.”