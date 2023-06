Sospesa la protesta degli operatori ecologici a Favara: Il sindaco annuncia la rimozione dei cumuli di rifiuti e il recupero delle fatture arretrate

Dopo giorni di proteste degli operatori ecologici, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato che la protesta è stata sospesa e che si provvederà a rimuovere i cumuli di rifiuti presenti in città tra oggi e domani. Inoltre, a partire da domani, riprenderà il normale calendario dei conferimenti dei rifiuti. Il sindaco ha anche sottolineato che, nel rispetto degli accordi, è stata liquidata una fattura alle imprese che ridurrà a un solo mese l’arretrato vantato. Questa mossa dimostra la volontà di rispettare gli accordi presi e di affrontare la situazione finanziaria in modo trasparente e responsabile. Inoltre, il sindaco ha fatto riferimento all’avvio della bollettazione Tari entro metà luglio, che consentirà di recuperare le altre fatture arretrate. Questo passo importante garantirà una maggiore trasparenza nella gestione delle tasse sui rifiuti e contribuirà a risanare la situazione finanziaria legata alla raccolta dei rifiuti.

La decisione di sospendere la protesta degli operatori ecologici è un passo importante per risolvere la crisi dei rifiuti che ha afflitto la città di Favara in questi ultimi giorni. L’amministrazione comunale ha lavorato intensamente per trovare una soluzione che permettesse di ripristinare la regolare gestione dei rifiuti e garantire il rispetto degli accordi presi con gli operatori ecologici.

Gli sforzi dell’amministrazione comunale e la sospensione della protesta degli operatori ecologici sono accolti con sollievo dai residenti di Favara, che hanno vissuto con preoccupazione l’accumulo di rifiuti nelle strade della città. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi futuri, ma al momento sembra che Favara stia facendo importanti passi avanti per risolvere la crisi dei rifiuti e ripristinare un servizio efficiente e regolare per tutti i suoi cittadini.