Sospesa l’Isola Ecologica Mobile in occasione della festività di San Calogero ad Agrigento

Una pausa per l’ecologia durante i giorni di celebrazione religiosa

In occasione della festività di San Calogero, patrono di Agrigento, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere temporaneamente l’Isola Ecologica Mobile nel piazzale Ugo La Malfa nei giorni 3, 6 e 10 luglio. Questa decisione è stata presa per garantire lo svolgimento sereno delle celebrazioni religiose e consentire ai cittadini di partecipare agli eventi senza alcuna interferenza. L’Isola Ecologica Mobile riprenderà il suo normale servizio dopo il periodo di sospensione, continuando a offrire ai cittadini di Agrigento un’opportunità fondamentale per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti prodotti nella città.