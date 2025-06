“Sotto attacco di panico – La mia storia”: la battaglia silenziosa di Parpiglia diventa un racconto autobiografico

Gabriele Parpiglia è un nome ben conosciuto nel mondo dell’informazione e dello spettacolo. Giornalista, autore, produttore televisivo, ha collaborato con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, firmato programmi di successo, condotto trasmissioni radio e podcast. Eppure, tra tutte le sue esperienze, è la scrittura ad avere per lui il significato più profondo. Lo conferma anche il suo ultimo lavoro, Sotto attacco di panico – La mia storia, uscito in libreria il 27 maggio. Un libro autobiografico in cui Parpiglia racconta, con lucidità e coraggio, quindici anni segnati dagli attacchi di panico. Una malattia invisibile, spesso sottovalutata, che ha stravolto la sua vita, costringendolo a fermarsi, a guardarsi dentro, a risalire piano.

Ho incontrato Parpiglia a Sanremo, durante una serata del Festival dedicata agli artisti. C’erano tanti volti noti del giornalismo e del web, ma lui si è distinto per semplicità e umanità. Nessun atteggiamento da “personaggio”, solo disponibilità e ascolto. Abbiamo scattato qualche foto insieme, scambiato qualche parola. Si è mostrato aperto a future collaborazioni, con uno stile diretto e sincero che lascia il segno.



Nel suo libro scrive:

“Il mio nome è Gabriele Parpiglia e sono un uomo che convive con una malattia invisibile ma debilitante. Soffro di attacchi di panico, un nemico quieto che ha stravolto la mia esistenza. Ma oggi sono qui per condividere con voi la mia storia. E chissà, forse nelle mie parole riconoscerete un po’ anche della vostra esperienza, perché questa battaglia contro il panico accomuna molti di noi. Sì, questa è la mia storia, ma in fondo potrebbe essere anche un po’ la vostra”.

È un libro che non cerca pietà né effetto. È un racconto onesto, scritto con il bisogno di capire e far capire. Chiunque conviva con l’ansia o conosca qualcuno che ci lotta ogni giorno troverà in queste pagine qualcosa di familiare. Leggerlo è un’occasione per fermarsi, riflettere, riconoscersi. Vale la pena cercarlo in libreria e lasciarsi toccare da una testimonianza che, senza urlare, arriva dritta al punto.