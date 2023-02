Spettacolo. Anche le telecamere di Favaraweb saranno presenti al Festival di Sanremo 2023

Stare sempre sul pezzo. E’ questa la definizione perfetta per indicare l’attività di Favaraweb che, anche per l’edizione del 2023, sarà presente a Sanremo per seguire tutta la Kermesse canora più attesa. Alle porte del Teatro dell’Ariston, l’editore Stefano Vinciguerra avrà l’arduo compito di intervistare ed interagire con i cantanti e gli ospiti che da 7 all’11 febbraio animeranno saranno presenti nella città dei fiori. Ma come abbiamo ed avremo modo di raccontare attraverso gli articoli, dei giornalisti che resteranno in sede, anche una parte della Favara bella, costruttiva e di talento, che lavora dietro le quinte, dai pizzaioli alle massaggiatrici, che saranno oggetto di interviste. Senza voler anticipare altro, vi invitiamo a seguire sempre Favaraweb per vivere l’esperienza sanremese attraverso la nostra telecamera.