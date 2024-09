Spettacolo di Toti e Totino in Piazza Cavour: modifiche alla viabilità e misure di sicurezza

In vista dello spettacolo del duo comico Toti e Totino, che si terrà domani sera in piazza Cavour nel contesto delle celebrazioni in onore di “Maria Bambina”, è stata disposta la chiusura al transito e il divieto di sosta in piazza dei Vespri e piazza Cavour a partire dalle 14 di sabato 21 settembre.

L’accesso sarà consentito ai veicoli dei residenti, dei titolari di contrassegno di parcheggio per disabili e dei veicoli degli organizzatori della manifestazione.

Inoltre, per garantire la sicurezza dei partecipanti, sarà inoltre disposta la sospensione della vendita di bevande in bottiglie di vetro a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso e ambulanti che esercitano la vendita in via Roma, piazza Cairoli, via Zanella, via Vittorio Emanuele, via Umberto, piazza Dei Vespri, piazza Cavour e zone limitrofe. Vigerà inoltre il divieto ad utilizzare lo spray al peperoncino, petardi e fuochi d’artificio.

“Ancora una volta piazza Cavour sarà scenario di un grande evento che allieterà i cittadini favaresi e non solo – commenta l’assessore agli Spettacoli Angelo Airò Farulla -. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata che chiude, al momento, la lunga serie di iniziative portate in scena grazie alla collaborazione tra pubblico e privato e alla buona volontà di molti”.