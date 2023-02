Spettacolo. La favarese Marika Crapanzano sarà tra le massaggiatrici presenti al Festival di Sanremo 2023

Il 73°Festival della Canzone Italiana, longevo ed attesissimo, è il Festival di Sanremo. Infatti, dal 7 all’11 febbraio 2023, con la conduzione artistica di Amadeus, Gianni Morandi e tante altre illustre personalità del mondo del cinema, teatro, politico, spettacolo etc, avranno il compito di presentare i cantanti che si esibiranno sul prestigioso Palco dell’Ariston. E per stemperare la tensione nei giorni di gara, è stata selezionata l’equipe che si occuperà anche del benessere psicofisico con massaggi e cure olistiche. Ancora una volta, anche Favara sarà presente. Infatti, tra le massaggiatrici ufficiali della Kermesse canora, anche la ventottenne Marika Crapanzano. Marika, studentessa in Scienze Motorie e titolare- insieme alle sorelle Rossella e Valentina- dell’attività estetica “HÅDÅRÅH AESTHETIC AND SPA”, è una professionista del settore olistico con anni di studio e di formazione continua. Dopo la maturità scientifica al Liceo M.L.King di Favara, ha deciso di inseguire la sua passione, con costanza e devozione. Avvicinandosi all’approccio non solo estetico, ma del benessere curativo, ha deciso di iscriversi – come ci racconta lei stessa- “alla migliore scuola professionale di massaggio d‘Italia la scuola DIABASI, che mi ha dato la possibilità di studiare diverse tecniche fino a specializzarmi e a ricevere i titoli riconosciuti di operatore olistico, operatore terme e spa, operatore sportivo e operatore in massaggio professionale”. Ma la presenza di Marika nei migliori eventi italiani, non è nuova.

“Questo è il terzo anno che partecipo ad uno degli eventi più importanti d’Italia come massaggiatrice”. A parlare è sempre Marika Crapanzano. “Ho partecipato 2 anni alla mostra del Cinema di Venezia e quest’anno si parte per Sanremo. Per partecipare a questo evento ho superato delle selezioni tenute dalla mia scuola a Roma, e sono stata selezionata tra i migliori 40 massaggiatori di tutta Italia della scuola per il terzo anno di fila. Per me è una soddisfazione incredibile perché mai mi sarei aspettata di essere riconfermata per partecipare all’evento dato i tanti allievi che hanno partecipato alle selezioni. Ho avuto la possibilità di massaggiare e stare tra i migliori artisti nazionali e internazionali alcuni dei quali Martina Colombari, Roberta Giarrusso, Roberto Ciufoli, Albano, Elisabetta Gregoraci, Francesca Valtorta, Can Yaman (day dreamer), William Mosley (le cronache di Narnia) Serena Rossi, Aka Seven, Il volo, Tiziana Rocca, Ambra Angiolini, Roberto Benigni, Salvatore Esposito (Gomorra) Edoardo

Leo, Darko Peric (la casa di Carta) Jamie Lee Curtis e tanti altri ancora”.

Un ringraziamento speciale, poi, alla sua famiglia che “mi ha supportata, sostenuta e sempre incoraggiata in tutte le mie scelte affinché potessi realizzare ogni mio obiettivo prefissato con l’augurio di raggiungerne e realizzarne ancora tanti altri”.

Dunque una grande soddisfazione per Marika ma anche per tutta la città di Favara, che continua a dare i natali a gente talentuosa e di successo.