Spettacolo. La favarese Michelle Sortino alla finale nazionale del concorso di bellezza “Miss Reginetta d’Italia”

Favara e la bellezza, un connubio sempre più forte. E stavolta a renderci orgogliosi è Michelle Sortino, classe 1999, che nella serata del 4 agosto 2020 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Reginetta d’Italia. L’evento, che si è tenuto a Verona, ha visto la partecipazione di tante ragazze provenienti da tutte le parti del Bel Paese. Ma la nostra Michelle, con la sua grazia ed eleganza innata, ha passato il turno per la finale Nazionale che si terrà la prima settimana di settembre. Tanti i riconoscimenti tributati alla favarese Michelle Sortino negli anni. Tra questi ricordiamo Miss Eleganza nel concorso di Miss Agrigento e semifinalista a Miss Cinema. Ora, il prossimo appuntamento a Chianciano Terme dal 3 al 5 settembre, per la fascia di Miss Reginetta d’Italia. L’itera manifestazione verrà trasmessa su Retequattro. Complimenti Michelle! Noi tifiamo per te!