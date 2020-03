Spettacolo. Stasera in scena al Teatro San Francesco la commedia “Pupi e Paparazzi” della compagnia di Favara “TestiKueti”

Scorre, imperterrito ed allegro, il palinsesto teatrale “Rassegnati” curato dal Direttore artistico Giuseppe Cioppino Crapanzano. E proprio stasera, sabato 29 febbraio, andrà in scena la prima compagnia di Favara, gli attori di “TestiKueti” con una commedia tutta da ridere dal titolo “Pupi e Paparazzi”. La commedia comica in due atti, presenta la regia congiunta di Piero Vita ed Elsa Casà. E proprio i registi, anche talentuosi attori, ci sanno sempre sorprendere e, questa sera non si smentiranno di certo! Ecco quanto scrive il direttore Cioppino in merito allo spettacolo di questa sera: “10 giorni prima dello spettacolo, fa registrare il 6° Sold Out consecutivo della IV edizione di “RASSEGNAti”. Non vogliamo svelarvi nulla, ma il cast di “Pupi e Paparazzi” assicurano che alta sarà la tensione! Dunque, appuntamento per questa sera alle ore 21.00 presso il Teatro San Francesco di Favara. Per info e prenotazione per i prossimi spettacoli: 328 9514586 – 328 2811631.