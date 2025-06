Spiagge più sicure: Controlli lungo 700 km di costa. Scatta il piano sicurezza

La Direzione Marittima della Sicilia Occidentale ha pubblicato l’ordinanza che regola la stagione balneare 2025. Il provvedimento, valido per l’intero territorio di competenza, coinvolge le Capitanerie di porto di Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Gela, oltre agli Uffici Circondariali Marittimi di località come Termini Imerese, Porticello, Marsala, Sciacca, Licata e Lampedusa. Saranno oltre 700 i chilometri di costa presidiati da 55 mezzi navali e da tutto il personale disponibile, con l’obiettivo di tutelare la vita umana in mare e contrastare comportamenti illeciti. Come stabilito dall’ordinanza, tutte le strutture balneari, comprese quelle private e quelle dedicate all’elioterapia, dovranno garantire ogni giorno, dalle 9 alle 19, la presenza di almeno due bagnini con brevetto. È inoltre obbligatoria la presenza di un defibrillatore semiautomatico, ben segnalato e disponibile all’interno dell’area dello stabilimento, per affrontare eventuali emergenze sanitarie, soprattutto in considerazione delle alte temperature registrate nelle ultime stagioni.



Una novità importante riguarda l’introduzione di un nuovo sistema di segnaletica in linea con la simbologia ISO 20712 – 1:2008, adottata anche nel progetto europeo PERLA. Questo sistema prevede l’uso di tre bandiere per indicare lo stato della balneazione: verde per condizioni favorevoli, gialla per situazioni potenzialmente pericolose e rossa quando la balneazione è sconsigliata o pericolosa, anche in presenza di servizio attivo. L’obiettivo è quello di rendere i segnali facilmente comprensibili anche per i turisti stranieri o per chi non è familiare con le spiagge locali. Resta attivo, come ogni anno, il numero gratuito 1530 per segnalare emergenze in mare, operativo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. La Guardia Costiera raccomanda a tutti la massima prudenza, invitando a evitare le zone isolate, a rispettare le norme di sicurezza e a controllare le condizioni meteo prima di intraprendere la navigazione. È inoltre fondamentale assicurarsi che le dotazioni di bordo siano funzionanti e che il cellulare sia carico in caso di necessità.

Di seguito il comunicato: DOC-20250607-WA0032