Sport, scuola e famiglie: Favara pronta per una nuova edizione di “Scuole allo stadio”

Dopo il sorprendente successo della passata stagione, l’iniziativa “Scuole allo stadio” torna a Favara, pronta a coinvolgere nuovamente centinaia di famiglie e appassionati. L’evento, che lo scorso anno ha visto la partecipazione massiccia di studenti accompagnati dai propri genitori, deve il suo successo anche al pieno sostegno delle dirigenti scolastiche Carmelina Broccia, Rosetta Morreale, Mariella Vella e Gabriella Bruccoleri. Non meno importante è stato il contributo di numerosi insegnanti e colleghi dei vari Istituti Comprensivi. Per molti genitori, l’esperienza è stata un vero debutto sugli spalti dello stadio “Bruccoleri”, un luogo dove lo sport diventa veicolo di unione e crescita per tutta la comunità. Quest’anno, lo spettacolo sarà ancora più emozionante: Favara ospiterà la Serie D, con squadre provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da altre regioni d’Italia. Il 6 ottobre, ad esempio, il campo vedrà arrivare la Vibonese, storica compagine calabrese di Vibo Valentia, pronta a sfidare la nostra squadra. È un’occasione da non perdere! Non resta che organizzarsi e tifare con passione per la nostra squadra. E per rendere l’esperienza ancora più memorabile, con il biglietto ridotto, in omaggio ci sarà un cappellino ufficiale.