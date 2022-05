Sport. Weekend cruciale per le squadre calcistiche di Favara.

“Sarà un weekend cruciale per le squadre calcistiche di Favara. L’Atletico Favara giocherà in casa la finale di play-off girone B di Prima Categoria e la Pro Favara giocherà, dopo 7 anni, il 1° turno dei play off di Eccellenza girone A. Due appuntamenti di grande prestigio per il nostro calcio, due grandi opportunità di crescita e riscatto. Per questo non posso che formulare il mio in bocca al lupo alle società per questo importante momento di sport”. A dichiararlo è l’assessore comunale allo Sport Angelo Airó Farulla.