Ss115, incidente tra auto e bicicletta: ciclista ferito gravemente

Incidente stradale questa mattina verificatosi sulla strada statale 115, in territorio di Licata. Coinvolti un’auto e una bici. Il ciclista, un 82enne di Licata, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. La donna invece, una quarantenne che era alla guida della Fiat 600 è stata trasporta in codice giallo. Sul posto due ambulanze e i poliziotti della Stradale di Agrigento per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da chiarire, in particolare, le responsabilità di quanto avvenuto. Strada bloccata e disagi per la viabilità durante le operazioni di soccorso.