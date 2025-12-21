Stabilizzati i 270 trattoristi dell’Esa, chiusa una vertenza lunga oltre trent’anni

“Un risultato di giustizia e dignità del lavoro che chiude, dopo oltre trent’anni, una delle vicende lavorative più sofferte della nostra Isola. Questo atto non è solo amministrativo, ma un segnale di civiltà che rimette al centro la persona e il valore di chi ha servito con dedizione le nostre comunità. Restituiamo dignità a questi lavoratori e alle loro famiglie, chiudendo una pagina di precariato che sembrava senza fine. Tutelare il lavoro legittimo e dare stabilità resta il nostro impegno fondamentale”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commenta l’approvazione, all’interno della finanziaria, del provvedimento che stabilizza i 270 trattoristi dell’Esa che potranno adesso lavorare a tempo pieno e indeterminato tutto l’anno.